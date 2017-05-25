Суд в Оренбурге рассмотрит дело о стрельбе по детям на игровой площадке

УФА, 25 мая – РИА Новости, Рамиля Салихова. Следователи Оренбургской области направили в суд дело против хулигана, который ранил двух подростков, игравших на детской площадке жилого двора, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по области.

В апреле житель Оренбурга, находясь в своей квартире, произвел несколько выстрелов из пневматической винтовки из окна в сторону детской площадки, где играли дети. В результате выстрелов пострадали два 13-летних мальчика, один из которых бригадой "скорой помощи" был госпитализирован в медицинское учреждение с ранением щеки. В настоящий момент жизни и здоровью подростков ничего не угрожает.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя города Оренбурга, обвиняемого в хулиганстве. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — пояснили в СК по области.