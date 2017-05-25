Окружной суд Югры рассмотрит дело о гибели в ДТП 12 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая — РИА Новости. Суд Ханты-Мансийского автономного округа назначил на 30 мая рассмотрение вопроса о переносе слушаний по делу о гибели 12 человек в результате ДТП с автобусом в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба окружного суда.

Столкновение автобуса, двух грузовиков и двух легковых автомобилей произошло на участке трассы между Ханты-Мансийском и Нефтеюганском 4 декабря 2016 года. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась из окружного центра после соревнований по спортивной акробатике. В ДТП погибли 12 человек, в том числе 10 детей, еще 22 были госпитализированы.

"Основанием для рассмотрения вопроса о передаче уголовного дела из Ханты-Мансийского районного суда в Нефтеюганский районный суд послужило ходатайство одного из участников разбирательства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевшие, проживающие в Нефтеюганске, ссылаются на трудности, связанные с постоянными поездками в окружной центр. Рассмотрением данного ходатайства на следующей неделе займется окружной суд.

Как уточнили в Ханты-Мансийском районном суде, в ходе первого судебного заседания в понедельник было принято решение продлить на месяц меру пресечения всем четырем фигурантам уголовного дела.

Таким образом, водитель грузовика Раиль Саитханов, водитель автобуса, в котором ехали дети и их тренеры, Марат Зайнуллин, а также представитель перевозчика Александр Сидорук продолжат находиться под арестом. Бывший директор спортшколы "Сибиряк", воспитанниками которого были погибшие и пострадавшие дети, Ирина Тарасова осталась под домашним арестом.