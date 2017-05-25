Бывшая глава Ессентуков стала фигурантом одиннадцати дел о коррупции

ПЯТИГОРСК, 25 мая — РИА Новости. Экс-глава города Ессентуки стала фигурантом 11 уголовных дел о превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК России по Ставропольскому краю.

"По данным следствия, с 11 февраля 2012 года по 11 сентября 2015 года подозреваемая, являясь главой городского округа города-курорта Ессентуки, незаконно выдавала в аренду под индивидуальное жилищное строительство земельные участки, находящиеся в рекреационной зоне города Ессентуки Ставропольского края, в которой строительство запрещено", — говорится в сообщении.

Должность главы города в тот период занимала Лариса Писаренко. Согласно информации на сайте думы Ессентуков, сейчас она является депутатом городского парламента и членом партии "Единая Россия".

Следователи отмечают, что возбуждено 11 уголовных дел по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий", подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы.

"Учитывая, что подозреваемая является лицом, в отношении которого применяется особый порядок производства по уголовным делам, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства решение о возбуждении в отношении нее уголовных дел принято руководителем следственного органа СК РФ по Ставропольскому краю", — отмечается в сообщении.