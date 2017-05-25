На Урале проверяют информацию об избиении женщины, гулявшей с ребенком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Полиция в Свердловской области проводит проверку по факту избиения в селе Костино женщины, гулявшей с ребенком, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Ранее Уральский родительский комитет распространил информацию о том, что семейная пара, находившаяся в автомобиле, наехала на женщину, гулявшую с полуторагодовалым ребенком. Потом якобы муж и жена избили и оскорбили женщину, плевали ей в лицо шелухой от семечек.

"В отношении нападавших заведен административный материал о побоях. Мужчина и женщина могут получить до 15 суток ареста", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сбор материала уже почти закончен. В ближайшее время дело будет направлено в суд. Кроме того, сейчас проводится проверка по еще одному заявлению потерпевшей. В нем женщина указывает, что ее ребенок получил психологическую травму. По данному факту сейчас проводится судебно-психиатрическая экспертиза.

Представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области Максим Чалков сообщил РИА Новости, что это был бытовой конфликт двух женщин, которые ранее были знакомы друг с другом и испытывали неприязнь друг к другу.

"Мы проводили проверку. Установлено, что в отношении ребенка насилия никакого не применялось, противоправных действий не совершалось. Это был конфликт между двумя женщинами, к которому немного подключался мужчина", — сказал Чалков, уточнив, что материал был направлен в полицию, так как это подследственность органов внутренних дел.