В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли в четверг в результате пожара в частном доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Серьезный пожар с гибелью четырех человек произошел в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сегодня днем. Тревожное сообщение о нем поступило в дежурную часть территориального отдела полиции №14 УМВД по Екатеринбургу в 13.19 по местному времени (11.19 мск). Пожар – в переулке Джамбула, 10. Это частный дом", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на указанный адрес выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что в пожаре погибли четыре человека – женщина и трое мужчин. Сейчас сыщики устанавливают их личности и обеспечивают общественный порядок на месте пожара. Участковые опрашивают соседей на предмет установления более точных причин случившегося.

"На данный момент полицейские установили, что сегодня на деревянной веранде этого дома люди видели костер. По одной из версий, именно с веранды и могло начаться возгорание. На другие дома огонь, к счастью, не перебросился. Представители МЧС оперативно прибыли на место и не допустили этого", — отметил Горелых, уточнив, что одна из приоритетных версий пожара – неосторожное обращение с огнем.

Следственное управление СК РФ по Свердловской области в четверг сообщает, что по факту пожара организовано проведение доследственной проверки.

"В настоящее время на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа, в том числе в составе сотрудников территориального следственного отдела, следователей и следователей-криминалистов областного следственного управления. Во взаимодействии с сотрудниками полиции и МЧС проводится осмотр места происшествия. Точные данные о причинах смерти граждан будут получены в ходе судебно-медицинских экспертиз", — говорится в сообщении СУ СК.

ГУ МЧС по Свердловской области в четверг уточняет, что предварительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров. В настоящее время пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций.