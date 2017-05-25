В Златоусте родители подтвердили жестокое обращение учителя с их детьми

ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Родители подтвердили факты обвинения на заседании в суде города Златоуст Челябинской области, где рассматривается уголовное дело о жестоком обращении с детьми учителя школы №10 Татьяны Порсевой, сообщила РИА Новости в четверг гособвинитель Ольга Усик.

Как сообщало ГУ МВД России по региону, дознаватели отдела полиции Златоуста провели проверку по шести заявлениям от родителей учащихся первого класса, где преподает учитель. По итогам проверки в июне 2016 года было возбуждено уголовное дело.

Согласно обвинительному заключению, Порсева "сжимала детям уши, толкала их, наносила удары руками, линейкой, тетрадью, шахматной доской по голове, лицу, в грудь, а также бросала вещи, принадлежащие ученикам, рвала их тетради, оскорбляла".

"На очередном заседании были допрошены трое законных представителей потерпевших (родителей учащихся), которые в суде подтвердили факты, изложенные в обвинительном заключении в отношении Порсевой. Они давали стабильные показания, характеризуя климат в классе, а также какие действия совершала Порсева в отношении их детей и других учеников", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что следующее заседание состоится 31 мая в 10.00 (08.00 мск). На нем планируется допросить еще двух законных представителей потерпевших, в том числе родителей девочки, в отношении которой, по мнению следствия, Порсева совершила "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой психическое расстройство".

По данным горсуда, Порсева обвиняется в "ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним", а также в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство, совершенное в отношении малолетнего".