Погорельцам в Красноярском крае новые паспорта выдадут за день

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Новые паспорта жителям сгоревших домов в Красноярском крае будут оформлены и выданы в течение одного дня, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге были подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском. В результате пожара погибли три человека. В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, сгорели 130 домов, где проживали 533 человека, из которых 67 дети. По факту пожаров и гибели двух человек возбуждено уголовное дело по статье "халатность".

По данным МВД края, в настоящее время полицейские устанавливают потерпевших, составляют списки людей, потерявших жилье и документы.

"В оперативном режиме осуществляется фотографирование и прием заявлений на восстановление паспортов. Новые паспорта будут оформлены и выданы жильцам сгоревших домов в течение одного дня", — сказал Юрченко.