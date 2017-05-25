В администрации Карталинского района Челябинской области проходят обыски

ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Полиция в четверг проводит обыски в администрации Карталинского района Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

"Сегодня в администрации Карталинского района сотрудники ГУМВД России по области проводят оперативные мероприятия, изымается необходимая документация. Дополнительная информация будет предоставлена позже", — рассказал собеседник агентства.

Собеседник не уточнил, связаны ли оперативные мероприятия с возбужденным уголовным делом.

По сообщению местных СМИ, обыски в администрации связаны с возможными хищениями при выделении жилья детям-сиротам.