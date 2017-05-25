Завершено предварительное следствие по делу экс-мэра Владивостока Пушкарева

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Предварительное следствие по делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева о злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе завершено, обвиняемый начал знакомиться с материалами дела, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Следствие просит продлить арест Пушкарева до 1 сентября.
Экс-главу Владивостока обвиняют в хищениях на 160 миллионов рублей и взятке на 75 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".
Кроме того, недавно Следственный комитет установил причастность Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления — получении взятки в 75 миллионов рублей при приобретении стройматериалов для города.
Согласно данным мэрии Владивостока, за 2016 год Пушкарев задекларировал доход в 552 тысячи рублей, а его супруга заработала свыше 90 миллионов рублей. За 2015 год Пушкарев задекларировал 1,16 миллиона рублей, доход его супруги составил свыше 25,1 миллиона рублей.