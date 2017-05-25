Жителя Бурятии, под наркотиками убившего дочь, отправят на лечение

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Суд приговорил к принудительному лечению в психиатрическом стационаре мужчину, который под воздействием наркотиков убил свою малолетнюю дочь и напал на сожительницу, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что ночью 16 декабря 2015 года злоумышленник принял психоактивное средство, под воздействием которого с жестокостью расправился с малолетней дочерью. Также он напал на сожительницу и принялся ее избивать и душить. Ей удалось выбежать из дома и спрятаться у соседей.

После задержания мужчина дал подробные показания о совершенном преступлении. Экспертиза выявила, что в момент нападения у него было временное психическое расстройство, которое лишало его возможности контролировать свои действия и оценивать их опасность.

"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 33-летнего местного жителя, который в состоянии невменяемости совершил запрещенные уголовным законом деяния, предусмотренные пп. "в", "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), ч. 3 ст. 30 – пп. "а", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью)", — говорится в сообщении.

Также мужчина обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Следствие установило, что он приобрел и хранил наркотик, пытаясь продать его другим лицам. Дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.