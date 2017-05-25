В Красноярском крае из-за пожаров к врачам обратились 45 человек

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Не менее 45 человек обратились за медицинской помощью из-за пожаров на территории Красноярского края и Иркутской области, сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. В результате пожара в Канске Красноярского края погибли два человека. В регионе объявлен режим ЧС федерального уровня. По данным источника, в Красноярском крае и Иркутской области за сутки огонь уничтожил 171 жилой дом и 15 нежилых строений. В этих домах проживали 633 человека, в том числе 95 детей. Огнем также уничтожены четыре лесозаготовительных и одно деревообрабатывающее предприятие. В Лесопожарном центре региона сообщили, что сильный ветер также ожидается в ближайшие сутки.

"За медицинской помощью обратились 45 человек. Помощь оказана амбулаторно, госпитализированных нет", — сказал собеседник агентства.

В соответствии с прогнозом Центра "Антистихия", лесные и торфяные пожары в России в летний период 2017 года могут привести к ухудшению экологии и задымленности населенных пунктов на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Наибольший риск перехода сельскохозяйственных палов и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики в этом году сохраняется в Забайкальском, Красноярском краях, Бурятии, Хакасии, Иркутской, Омской, Новосибирской, Амурской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Оренбургской, Владимирской, Воронежской, Московской, Тверской, а также в Волгоградской областях.