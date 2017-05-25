МИД Украины подтверждает, что в ДТП под Новгородом погибли украинцы

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию, что в ДТП под Великим Новгородом погибли украинцы, консул выезжает в Новгородскую область.

"В результате ДТП в Новгороде 25 мая погибли украинцы. Детали уточняются. Консул выезжает в Новгородскую область", — говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Twitter в четверг.

Украинский консул в Санкт-Петербурге Виктор Лавриненко заявил, что, по предварительным данным, в ДТП в Новгородской области погибли шестеро граждан Украины.

"Эта информация пока, к сожалению, подтверждается, выясняются обстоятельства, ситуация. Наша бригада очень активно занимается этим вопросом. По тем данным, которые у нас есть, она (информация о шести погибших гражданах Украины – ред.) подтверждается. Окончательно мы сможем убедиться, когда приедем на место", — цитирует слова консула украинское агентство УНИАН.

Ранее сообщалось, что шесть граждан Украины, по предварительным данным, погибли в результате столкновения грузового автомобиля с минивэном на федеральной автотрассе "М10" в Новгородской области.