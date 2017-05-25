В Перми произвели задержание из-за обрушения сцены на детей

На месте обрушения на детей металлической конструкции сцены у дома культуры в Перми. 24 мая 2017

На месте обрушения на детей металлической конструкции сцены у дома культуры в Перми. 24 мая 2017

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Один человек задержан в связи с обрушением конструкции сцены в ДК в Перми, в результате которого пострадали восемь человек, в том числе семь детей, говорится в сообщении Следственного комитета.

В среду на площади у дома культуры в Перми, где дети репетировали выступление к фестивалю, посвященному Дню славянской письменности, из-за сильного ветра обрушилась конструкция сцены. По данным ведомства, упала звуковая конструкция, которая не была закреплена должным образом. В результате были госпитализированы семь детей и один взрослый. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих безопасности потребителей".

"Задержан и допрошен подозреваемый – 30-летний индивидуальный предприниматель, под руководством которого были выполнены работы по возведению этой конструкции, не отвечающие требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Также будет дана оценка действиям организаторов мероприятия и контролирующих органов, отмечает СК.

Следователи продолжают допрашивать свидетелей и потерпевших, изъята документация, касающаяся организации мероприятия, анализируются записи камер наблюдения. Расследование дела продолжается.