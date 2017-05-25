Сотрудника МТС в Новосибирске осудили за продажу данных клиентов

НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска приговорил к условному сроку лишения свободы и изъял iPhone у 22-летнего специалиста ПАО "МТС" за продажу персональных данных клиентов, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.

"Калининский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении специалиста ПАО "МТС" 22-летнего Никиты Блинкова. Он признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ "незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия их владельцев", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, специалист по обслуживанию клиентов, наделенный в силу должностных полномочий доступом к сведениям составляющих коммерческую тайну ПАО "МТС", с 01 по 27 сентября 2016 года незаконно, за 15 тысяч рублей, передал неустановленному лицу сведения конфиденциального характера в отношении 34 абонентов ПАО "МТС".

"Суд приговорил Блинкова к 1 году 6 месяцам лишения свободы (условно), с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Принадлежащий Блинкову мобильный телефон iPhone, являющийся орудием совершения преступления… судом конфискован в собственность государства", — отметили в прокуратуре. Приговор суда в силу пока не вступил.