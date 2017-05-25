Жилье для погорельцев в Красноярском крае восстановят до 30 сентября

СТРЕЛКА (Красноярский край), 25 мая — РИА Новости. Жилье для жителей Красноярского края, оставшихся без крова из-за пожаров, будет восстановлено до 30 сентября. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Оперативные группы будут работать с каждой семьей, чтобы учесть все пожелания по жилью. Оно будет восстановлено до 30 сентября", — сказал он на встрече с жителями поселка Стрелка Лесосибирского района Красноярского края.

Пучков подчеркнул, что каждая семья будет сама принимать решение, оставаться в этом населенном пункте или в другом. "Жилье будет строиться с учетом мнения и пожелания каждого", — пояснил министр.

Пока оставшиеся без крова люди могут находиться в пунктах временного размещения (ПВР). "В них предусмотрено все самое необходимое для жизни, в том числе питание четыре, пять раз в день. На содержание одного человека в сутки в ПВР выделяется 250 рублей", — сказал Пучков.

Он поблагодарил местных жителей за стойкость, терпение и самоотверженность в этой сложной ситуации.