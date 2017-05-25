В Красноярском крае лесные пожары переходят в верховые из-за ветра

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Лесные пожары переходят в верховые в Красноярском крае из-за шквалистого ветра, сообщает региональное министерство лесного хозяйства.
"Лесопожарная обстановка на территории Красноярского края остается сложной, но контролируемой. В ряде районов ситуацию усугубляет шквалистый ветер. Из-за сильных порывов пожары переходят в верховые", — говорится в сообщении.
По информации Лесопожарного центра, утром в четверг в крае зарегистрировано 29 лесных пожаров в Енисейском, Богучанском, Бирилюсском, Пировском, Казачинском, Тасеевском, Дзержинском, Нижнеингашском, Иланском, Абанском, Емельяновском, Каратузском и Ермаковском районах на площади 4097 гектара. Большая часть возгораний действует в авиационной труднодоступной зоне. К местам возгорания оперативно доставлены сотрудники Лесопожарного центра. В тушении задействованы более 400 человек и более 70 единиц техники. За сутки сотрудниками центра ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 418 гектаров. В среду утром в крае действовало 11 пожаров на площади 350 гектаров.
В ведомстве сообщили, что все подразделения Лесопожарного центра находятся в повышенной готовности, из южных районов края доставляются силы в те территории, где складывается наиболее сложная лесопожарная обстановка.