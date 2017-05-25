В Красноярском крае лесные пожары переходят в верховые из-за ветра

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Лесные пожары переходят в верховые в Красноярском крае из-за шквалистого ветра, сообщает региональное министерство лесного хозяйства.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге были подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском. В результате пожара погибли два человека. В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, сгорели 130 домов, где проживали 533 человека, из которых 67 дети. В Лесопожарном центре региона сообщили, что сильный ветер также ожидается в ближайшие сутки.

"Лесопожарная обстановка на территории Красноярского края остается сложной, но контролируемой. В ряде районов ситуацию усугубляет шквалистый ветер. Из-за сильных порывов пожары переходят в верховые", — говорится в сообщении.

По информации Лесопожарного центра, утром в четверг в крае зарегистрировано 29 лесных пожаров в Енисейском, Богучанском, Бирилюсском, Пировском, Казачинском, Тасеевском, Дзержинском, Нижнеингашском, Иланском, Абанском, Емельяновском, Каратузском и Ермаковском районах на площади 4097 гектара. Большая часть возгораний действует в авиационной труднодоступной зоне. К местам возгорания оперативно доставлены сотрудники Лесопожарного центра. В тушении задействованы более 400 человек и более 70 единиц техники. За сутки сотрудниками центра ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 418 гектаров. В среду утром в крае действовало 11 пожаров на площади 350 гектаров.

В ведомстве сообщили, что все подразделения Лесопожарного центра находятся в повышенной готовности, из южных районов края доставляются силы в те территории, где складывается наиболее сложная лесопожарная обстановка.