На Кубани задержан подозреваемый по делу об убийстве 12-летней школьницы

КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости. Следователи в Крымском районе задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в убийстве ранее пропавшей без вести 12-летней девочки и впоследствии обнаруженной в реке, мужчина является мужем сестры матери погибшего ребёнка, сообщает пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.
"Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, благодаря целенаправленной работе следователя и следователя-криминалиста при участии сотрудников полиции лицо, совершившее преступление было установлено и задержано. Им оказался 30-летний местный житель, являющийся мужем сестры матери погибшей девочки", — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.