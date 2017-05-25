На Кубани задержан подозреваемый по делу об убийстве 12-летней школьницы

КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости. Следователи в Крымском районе задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в убийстве ранее пропавшей без вести 12-летней девочки и впоследствии обнаруженной в реке, мужчина является мужем сестры матери погибшего ребёнка, сообщает пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы Крымского района Краснодарского края обратилась мать 12-летней школьницы с заявлением о ее безвестном исчезновении. В понедельник вечером девочка вышла из дома в хуторе Новопокровском и не вернулась. К поиску ребенка подключились сотрудники МЧС, МВД, представители администрации, казаки и волонтеры — в общей сложности около 250 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В среду тело девочки было обнаружено в водоеме в русле реки Псебепс по улице Кирова в хуторе Новопокровском Адагумского сельского поселения.

"Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, благодаря целенаправленной работе следователя и следователя-криминалиста при участии сотрудников полиции лицо, совершившее преступление было установлено и задержано. Им оказался 30-летний местный житель, являющийся мужем сестры матери погибшей девочки", — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.