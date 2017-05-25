Десятки следователей выехали на места пожаров в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Лучшие следователи и криминалисты ГСУ СК по Красноярскому краю выехали в Канский район и Лесосибирск для расследования причин и обстоятельств крупных пожаров и гибели людей, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Шаманская.
"Учитывая масштабы произошедшего, количество потерпевших граждан и необходимость в максимально короткие сроки собрать первоначальный комплекс доказательств, на место происшествия в Канский район и город Лесосибирск для укрепления следственно-оперативных групп направлены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты из аппарата ГСУ в количестве 20 человек", — сказала Шаманская.
В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка эффективности мер, принятых должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления в части готовности к чрезвычайным ситуациям, а также готовности сил и средств к ликвидации последствий пожаров.