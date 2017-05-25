В Якутии новая авария оставила без электроснабжения почти 96 тысяч человек

ХАБАРОВСК, 25 мая — РИА Новости. Около 96 тысяч человек в пяти районах Якутии остались в четверг без электроснабжения из-за отключения на подстанции 110 кВ "Чурапча", а также еще восьми подстанций, сообщается на сайте министерства энергетики РФ.

"Жители Таттинского, Томпонского, Амгинского, Усть-Майского и Чурапчинского районов – всего около 96 тысяч человек, остались без электроснабжения. Мощность отключенных потребителей 27 МВт", — сообщается на сайте.

Отмечается, что 25 мая в 4.40 на ПС 110 кВ "Чурапча" действием защит отключились первая и вторая системы шин 110 кВ. Обесточены восемь ПС 110 кВ. Причина выясняется, ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в среду отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ "Сунтар — Вилюйск". Без электричества оставались 69 тысяч человек в нескольких районах Якутии. Вечером в среду аварию устранили и возобновили подачу электроэнергии.