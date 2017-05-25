Приставы спасли кемеровчанина, у которого в суде случился приступ эпилепсии

КЕМЕРОВО, 25 мая — РИА Новости. Кемеровские судебные приставы спасли мужчину, у которого произошел эпилептический приступ прямо в суде: сотрудники оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали "скорую", сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.

По данным УФССП, инцидент произошел в среду в Центральном районном суде города Кемерово. Мужчине, который должен был выступать ответчиком на заседании, стало плохо. По словам очевидцев, он ожидал вызова судьи в холле здания.

"Возможно, из-за волнения перед процессом, у него произошел эпилептический припадок. Окружающие люди от происходящего растерялись, а 28-летний судебный пристав, который в это время нес службу в суде, оказал мужчине первую помощь. Сотрудник управления провел все необходимые в таких случаях мероприятия, чтобы обеспечить свободное дыхание и не допустить прокусывания языка", — сообщили в ведомстве.

Как пояснили в управлении службы, напарник пристава в это время вызвал врачей. До прибытия экипажа скорой помощи мужчина был под их наблюдением.

В ведомстве отметили, что за последние 15 лет это второй случай в областном УФССП, когда пришлось оказывать экстренную помощь такого характера в здании суда.

"Сотрудники по обеспечению установленного порядка деятельности судов ежеквартально сдают зачеты по специальной подготовке. На занятиях отрабатываются все возможные ситуации и правильное поведение в экстренных случаях", — добавили в управлении.