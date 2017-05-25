В Красноярском крае после масштабных пожаров к врачам обратились 50 человек

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. После масштабных пожаров в красноярском крае, где сгорели 130 домов, к медикам обратились 50 человек, из них двое госпитализированы, сообщила в четверг РИА Новости представитель пресс-службы регионального минздрава Ирина Сидорова.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге были подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском. В результате пожара погибли два человека. В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, сгорели 130 домов, где проживали 533 человека, из которых 67 дети.

"По данным на утро четверга, после пожаров в лечебные учреждения обратилось 50 человек. Из них двое были госпитализированы. Их состояние не тяжелое. Госпитализация связана с превентивными мерами", — сказала Сидорова.

Она добавила, что на территориях, пострадавших от пожара, у медиков достаточно сил и средств для оказания помощи, а в случае необходимости лечебные учреждения Красноярска готовы принять пострадавших из районов или провести дистанционное консультирование для коллег из территорий.