В Красноярском крае после масштабных пожаров к врачам обратились 50 человек

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. После масштабных пожаров в красноярском крае, где сгорели 130 домов, к медикам обратились 50 человек, из них двое госпитализированы, сообщила в четверг РИА Новости представитель пресс-службы регионального минздрава Ирина Сидорова.
"По данным на утро четверга, после пожаров в лечебные учреждения обратилось 50 человек. Из них двое были госпитализированы. Их состояние не тяжелое. Госпитализация связана с превентивными мерами", — сказала Сидорова.
Она добавила, что на территориях, пострадавших от пожара, у медиков достаточно сил и средств для оказания помощи, а в случае необходимости лечебные учреждения Красноярска готовы принять пострадавших из районов или провести дистанционное консультирование для коллег из территорий.