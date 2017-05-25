СК возбудил дело о халатности после пожаров в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" по факту пожаров и гибели двух человек в городе Канске Красноярского края, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Шаманская.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге были подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском. В результате пожара погибли два человека. В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, сгорели 130 домов, где проживали 533 человека, из которых 67 дети.

"По факту пожаров и гибели двух человек возбуждено уголовное дело по статье "халатность", — сказала собеседница агентства.