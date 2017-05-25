В Якутии восстановили электроснабжение почти 70 тысяч жителей

ХАБАРОВСК, 25 мая — РИА Новости. Энергетики восстановили подачу электроэнергии жителям Якутии, в среду оставшимся без электроснабжения из-за аварии на высоковольтной линии, сообщается на сайте министерства энергетики России.

Ранее сообщалось, что в среду утром из-за ветра отключилась высоковольтная линия "Сунтар — Вилюйск". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Сунтарского, Верхневилюйского, Вилюйского и Нюрбинского улусов (около 69 тысяч человек).

Как уточняется на сайте, авария произошла из-за обрыва провода фазы "А" на опоре линии "Нюрба — Врехневилюйск". Проведен ремонт поврежденного участка.

"В 19.05 (12.05 мск) 24 мая после ремонта провода …"Нюрба — Врехневилюйск" включена в работу, всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.