В Якутии восстановили электроснабжение почти 70 тысяч жителей

ХАБАРОВСК, 25 мая — РИА Новости. Энергетики восстановили подачу электроэнергии жителям Якутии, в среду оставшимся без электроснабжения из-за аварии на высоковольтной линии, сообщается на сайте министерства энергетики России.
Как уточняется на сайте, авария произошла из-за обрыва провода фазы "А" на опоре линии "Нюрба — Врехневилюйск". Проведен ремонт поврежденного участка.
"В 19.05 (12.05 мск) 24 мая после ремонта провода …"Нюрба — Врехневилюйск" включена в работу, всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.