В Забайкалье после затишья вновь горят леса

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. В Забайкальском крае после перерыва вновь горят леса на площади 112 гектаров, сообщает региональное министерство природных ресурсов.
"По состоянию на 08.00 25 мая на территории лесного фонда Забайкальского края действует 3 лесных пожара в Красночикойском, Хилокском районах, близ населенных пунктов Ядрихино, Большая Речка, Толбага на общей площади 27 гектаров. Кроме того, два лесных пожара в Красночикойском, Петровск-Забайкальском районах близ населенных пунктов Фомичево, Малета локализованы на общей площади 85 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.
В тушении принимает участие 190 человек и 24 единицы техники.