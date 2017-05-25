В Забайкалье после затишья вновь горят леса

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. В Забайкальском крае после перерыва вновь горят леса на площади 112 гектаров, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

Ранее сообщалось, что утром в среду в крае потушены все пожары, пять очагов локализованы на площади 157 гектаров. За сутки было потушено 76 гектаров леса.

"По состоянию на 08.00 25 мая на территории лесного фонда Забайкальского края действует 3 лесных пожара в Красночикойском, Хилокском районах, близ населенных пунктов Ядрихино, Большая Речка, Толбага на общей площади 27 гектаров. Кроме того, два лесных пожара в Красночикойском, Петровск-Забайкальском районах близ населенных пунктов Фомичево, Малета локализованы на общей площади 85 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

В тушении принимает участие 190 человек и 24 единицы техники.