В Новосибирске москвича сняли с самолета за курение на борту

НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Транспортные полицейские в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" сняли с самолета 29-летнего жителя Москвы, который курил на борту, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО.

Инцидент произошел в минувшую среду. В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту поступило сообщение, что на борт воздушного судна, планирующего вылететь из Новосибирска в Москву, требуется наряд сотрудников транспортной полиции.

"Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, выяснили, что причиной вызова стал факт курения на борту. Нарушителем оказался 29-летний житель Москвы. Транспортные полицейские препроводили пассажира в дежурную часть линейного отдела", — говорится в сообщении.

В итоге в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Курильщику грозит штраф.