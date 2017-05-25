В Новосибирске москвича сняли с самолета за курение на борту

НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Транспортные полицейские в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" сняли с самолета 29-летнего жителя Москвы, который курил на борту, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО.
"Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, выяснили, что причиной вызова стал факт курения на борту. Нарушителем оказался 29-летний житель Москвы. Транспортные полицейские препроводили пассажира в дежурную часть линейного отдела", — говорится в сообщении.
В итоге в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Курильщику грозит штраф.