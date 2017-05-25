В Красноярском крае пожарные спасли от огня химически опасные объекты

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения и добровольцы предотвратили техногенную катастрофу в Красноярском крае, отстояв от пожаров химически опасные объекты, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В Лесосибирске огонь перешел на один химически опасный и четыре взрывоопасных объекта. "Только на одном из этих предприятий находилось 20 тонн дизельного топлива и семь вагонов с серной кислотой, общая масса которой составляет 65 тонн", — сказал собеседник агентства.

По его словам, силы пожарно-спасательных подразделений были брошены на защиту этих объектов, чтобы предотвратить тяжкие последствия.

"Благодаря своевременно предпринятым действиям пожарно-спасательных подразделений, распространение огня на данные предприятия не допущено. Удалось предотвратить как взрывы и выбросы химически опасных веществ, так и дальнейшее распространение пожара", — сказал представитель МЧС.

Он пояснил, что если бы был утерян контроль над ситуацией, последствия могли бы быть катастрофическими. "Техногенная катастрофа была бы неминуемой, площадь пожаров увеличилась бы за секунды в разы. Пожарным пришлось действовать с риском для жизни, чтобы предотвратить трагедию и со своей задачей она справились", — отметили в МЧС.

По данным министерства, в Красноярском крае и Иркутской области пожарным также удалось отстоять от огня более 5000 домов.