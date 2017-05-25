В Красноярском крае авиация тушит пожары

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Три воздушных борта тушат пожары на территории Красноярского края, где сгорели 130 домов, в которых проживали 533 человека, в краевом главке МЧС РИА Новости сообщили, что ожидается прибытие борта из Забайкалья.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге были подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском. В результате пожара погибли два человека. В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, сгорели 130 домов, где проживали 533 человека, из которых 67 дети.

"Два вертолета Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России работают в крае на тушении природных пожаров и на окраинах населенных пунктов с целью их защиты. Также в готовности к вылету в аэропорту Читы находился самолет-амфибия Бе-200ЧС. Ми-8 работают в районе городов Лесосибирск и Канск, самолет Ил-76 работает в центральной зоне края", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в среду с помощью вертолётов Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами было сделано на горящие площади в Канске 10 сливов (в общей сложности — 30 тонн воды) и в поселке Малая Кеть Бирилюсского района 13 сливов, порядка 36 тонн воды.