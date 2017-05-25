В Бурятии площадь пожаров увеличилась почти на 100 га за сутки

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась с 378 до 473 гектаров, сообщило в четверг республиканское агентство лесного хозяйства.

За прошедшие сутки ликвидирован крупный пожар в Мухоршибирском районе на общей площади около 180 гектаров и очаг возгорания близ Улан-Удэ на площади семь гектаров. Ранее сообщалось, что на утро среды в республике действовало четыре пожара на площади 378 гектаров.

"На утро 25 мая в Бурятии зарегистрировано четыре лесных пожара. Из них один очаг действует в Окинском районе. Три очага локализованы в Кижингинском и Северо-Байкальском районах, ведется их дотушивание. Общая площадь лесных пожаров составляет 473 гектара", — говорится в сообщении.

На тушении работают 203 человека и 36 единиц тяжелой и лесопожарной техники, мониторинг с воздуха осуществляют девять воздушных судов.