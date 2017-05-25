В Красноярском крае погорельцам предоставят жилье до середины июня

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Каждому пострадавшему во время массовых пожаров в Красноярском крае по поручению губернатора Виктора Толоконского выплатят по 10 тысяч рублей, семьям выплатят по 50 тысяч рублей и предоставят жилье до середины июня, сообщила пресс-служба губернатора региона.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге были подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском. В результате пожара погибли два человека. В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, сгорели 130 домов, где проживали 533 человека, из которых 67 дети.

"Губернатор поручил создать в муниципалитетах комиссии по оказанию помощи погорельцам. Каждому человеку в качестве меры поддержки будет выплачено по 10 тысяч рублей, плюс каждой семье – по 50 тысяч рублей. До 2 июня комиссии должны подготовить предложения по предоставлению жилья тем, кому это необходимо, и до 15 июня жильё должно быть предоставлено", — говорится в сообщении.

Кроме того, за каждой территорией, пострадавшей от пожаров, закреплены кураторы от властей региона. Минфину региона поручено предусмотреть дополнительные средства на дооборудование и дооснащение пунктов временного размещения погорельцев, организацию горячего питания. Дети будут отправлены в оздоровительные лагеря.

В настоящее время губернатор Толоконский находится в Канске. После планируется посещение Лесосибирска и посёлка Стрелка.