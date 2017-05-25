В Благовещенске подростка уличили в стрельбе по детсаду из пневматики

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая — РИА Новости. Полиция установила, что по детскому саду в Благовещенске стрелял подросток, который использовал для этого пневматический пистолет, подаренный родственниками, решается вопрос о постановке школьника на учет, сообщило в четверг УМВД по Амурской области.

Как сообщалось, инцидент произошел в понедельник, после появления информации в СМИ, СУСК РФ по региону начал доследственную проверку, после полиция возбудила дело по статье "Хулиганство". По информации местных СМИ, здание детского сада обстреляли, когда воспитанники спали.

"Установлено, что подросток произвел несколько выстрелов в сторону детского сада из газобаллонного пистолета, подаренного ему родственниками. Со слов мальчика, оружие он выбросил. Решается вопрос о постановке подростка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних",- сообщает полиция.

В отношении матери школьника за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП.