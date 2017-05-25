В Благовещенске подростка уличили в стрельбе по детсаду из пневматики

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая — РИА Новости. Полиция установила, что по детскому саду в Благовещенске стрелял подросток, который использовал для этого пневматический пистолет, подаренный родственниками, решается вопрос о постановке школьника на учет, сообщило в четверг УМВД по Амурской области.
"Установлено, что подросток произвел несколько выстрелов в сторону детского сада из газобаллонного пистолета, подаренного ему родственниками. Со слов мальчика, оружие он выбросил. Решается вопрос о постановке подростка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних",- сообщает полиция.
В отношении матери школьника за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП.