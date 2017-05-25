В Красноярском крае пожарные спасли от огня более трех тысяч домов

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Пожарные Красноярского края, где сгорело более 70 домов, спасли от огня более трех тысяч домов, сообщает региональное управление МЧС.

"Пожарно-спасательными подразделениями ликвидированы все очаги пожаров в Канске, поселке Стрелка и поселке Малая Кеть Бирилюсского района. Увеличение группировки сил и средств позволило отстоять более трех тысяч жилых домов от огня", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в данный момент продолжается тушение пожара в Лесосибирске на предприятиях по хранению и обработке древесины. На тушение привлечено 143 человека и 12 единиц техники и пожарный поезд. Все загорания локализованы на общей площади 31 гектар (отходы лесопиления, готовая продукция и штабели круглого леса).

Ранее МЧС объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в Красноярском крае из-за ураганного ветра и пала травы. Режим ЧС введен в городах Канск и Лесосибирск. Сгорели более 70 домов.