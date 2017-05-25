Пучков вылетел в Красноярский край контролировать ликвидацию пожаров

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков отправился в Красноярский край для контроля за ликвидацией последствий пожаров и оказанием помощи пострадавшим, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"По поручению президента РФ министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков во главе оперативной группы вылетел в Красноярский край, чтобы на месте проконтролировать ход ликвидации последствий крупных пожаров и оказания всесторонней помощи пострадавшим", — сказал собеседник агентства.

Пучков также проверит работу пунктов временного размещения погорельцев и организацию жизнеобеспечения в них.

В МЧС сообщили, что министр также проведет заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором будут выработаны дополнительные меры по оказанию помощи пострадавшим.

Ранее МЧС объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в Красноярском крае из-за ураганного ветра и пала травы. Режим ЧС введен в городах Канск и Лесосибирск. Сгорели более 70 домов.