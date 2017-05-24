Движение поездов на Каховской линии московского метро восстановлено

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Движение поездов московского метро на Каховской линии, прерванное в среду вечером из-за инцидента с пассажиром, восстановлено и входит в график, сообщает столичный метрополитен в своем микроблоге в Twitter.

23:18. Каховская линия. Движение на линии восстановлено и постепенно начинает входить в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 24 мая 2017 г.

​Источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что после падения на рельсы на станции "Каширская" погиб мужчина.