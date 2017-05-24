В Красноярский край из Подмосковья вылетел самолет для тушения пожаров

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. МЧС России направило в Красноярский край самолет Ил-76 для тушения пожаров, сообщает министерство.

"С подмосковного аэродрома Раменское в Красноярский край вылетел самолет Ил-76, оборудованный водовылевными авиационными приборами", — информирует МЧС.

Самолет направлен в Сибирь для усиления авиационной группировки. В настоящее время пожары уже тушат два вертолета Ми-8. Кроме того, в Красноярске в готовности к применению находится третий вертолет Ми-8, из Читы готовится к вылету самолет-амфибия Бе-200.

Ранее МЧС объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае из-за ураганного ветра и палоа травы. Режим ЧС введен в городах Канск и Лесосибирск. Сгорели более 70 домов.