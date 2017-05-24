В Ставропольском крае ввели режим ЧС и закрыли участок федеральной трассы

ПЯТИГОРСК, 24 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Ставропольского края из-за подтопления, закрыт участок федеральной трассы "Кавказ", сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Обстановка в регионе продолжает оставаться сложной, в связи с этим на всей территории Ставрополья объявлен режим ЧС. Временно закрыто движение по федеральной трассе "Кавказ", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что в селе Левокумка и поселке Первомайский подтоплены около 800 дворовых территорий, вода также зашла в несколько домов. На территории округа развернуты 3 пункта временного размещения с горячим питанием. Также для временного размещения граждан подготовлены санатории и гостиницы.

В Андроповском районе подтоплена территория площадью примерно 50 гектаров, в результате подъема воды в реке Суркуль пострадали домовладения в селах Солуно-Дмитриевское и Курсавка, часть их жителей эвакуирована, добавили в пресс-службе.

В Предгорном районе подтоплены дворы и огороды в селе Пригородном, станице Суворовской и поселке Железноводский, отмечено в сообщении.

Кроме этого, по данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, в Невинномысске в зоне подтопления оказались 75 придворовых территорий частных домов и детский сад. Эвакуация не требуется, добавили в управлении. —0-