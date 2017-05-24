"Дело Серебренникова": деятели культуры просят объективности, СПЧ начеку

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Деятели российской культуры на второй день скандала вокруг худрука столичного театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова, связанного с делом о хищении бюджетных средств, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить объективность расследования, а Совет по правам человека заявил о намерении тщательным образом следить за ходом событий.

Обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.

Как ранее сообщал глава Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, что с 2011 по 2014 годы Минкультуры ежегодно выделяло средства "Седьмой студии" на проект "Платформа", при этом общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.

Развитие событий



Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, следователи в среду планируют просить суд об аресте бывших гендиректора и главбуха созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии", которых задержали накануне после обысков в "Гоголь-центре".

В рамках дела следователи допросили в качестве свидетеля самого Серебренникова. С него взяли обязательство о явке по требованию СК. Экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и бывшего главбуха Нину Масляеву задержали.

"В среду задержанным может быть предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании для них меры пресечения", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь директор РАМТа Софья Апфельбаум, в 2012–2014 годах возглавлявшая Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры, сообщила РИА Новости, что ходе обыска в ее квартире следователи изъяли из личного компьютера документы, касающиеся выделения средств для театрального проекта "Платформа". При этом она отметила, что решение о выделении средств на проект Серебренникова не было инициативой министерства культуры.

"Серебренников рассказал об этом проекте на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым в марте 2011 года. В течение трех с половиной лет было выделено на этот проект 216 миллионов рублей. Хочу подчеркнуть, что это была не единовременная выплата, а средства выделялись в течение 3,5 лет", — сказала Апфельбаум.

Письма в защиту



Российские деятели культуры не остались равнодушными к ситуации, которая складывается вокруг их коллеги. На церемонии вручения наград в Кремле худрук Театра Наций, актер Евгений Миронов передал президенту Владимиру Путину письмо от кинематографистов и театральных деятелей в Серебренникова. Под письмом подписались худрук МХТ им Чехова Олег Табаков, худрук театра "Ленком" Марк Захаров, актриса Чулпан Хаматова, а также Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Марина Александрова.

"При получении высокой награды, которую вручил мне сегодня в Кремле президент, я успел передать ему письмо в поддержку Кирилла Серебренникова", — пояснил Миронов РИА Новости.

Он сообщил, что после церемонии вручения поблагодарил президента за высокую награду и "посчитал своим долгом проинформировать его о событиях вчерашнего дня".

"Затем я передал письмо деятелей культуры и искусства в поддержку Кирилла Серебренникова и его коллектива с просьбой обратить внимание на это дело, дать поручение соответствующим органам вести расследование объективно, справедливо и без экстраординарных мер по отношению к уважаемым людям, которые готовы честно и открыто сотрудничать со следствием", — добавил народный артист России.

В среду также стало известно, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин написал письмо на имя президента, в котором высказал свое отношение к ситуации вокруг "Гоголь-центра", однако его содержание он разглашать не стал.

"Речь идет о расследовании. Я очень надеюсь, что оно будет объективным, в рамках закона и c предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя, с пониманием ситуации", — поделился своей позицией с журналистами Урин.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у администрации президента пока нет информации о письме Урина.

СПЧ начеку, защита не имеет претензий



Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в среду заявил, что в СПЧ обеспокоены ситуацией вокруг "Гоголь-центра" и намерены следить за ситуацией.

"Мы в совете обеспокоены ситуаций вокруг "Гоголь-центра" и исходим из того, что свобода творчества гарантируется российской Конституцией и само по себе творчество не может быть объектом уголовного преследования. Что же касается расследования, в связи с которым вчера были проведены обыски в "Гоголь-центре", то Совет намерен тщательнейшим образом следить за развитием событий", — сказал Федотов РИА Новости.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать бесцеремонные, по их мнению, обыски в театре "Гоголь-центр", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что в Кремле нет информации о каких-либо процессуальных нарушениях и бесцеремонных действиях во время обысков.

"Насчет бесцеремонности, мы не обладаем какой-то информацией о какой-то бесцеремонности, о каких-то процессуальных нарушениях, которые были допущены при этом. В остальном действия следственных органов комментировать не можем", — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что "кого-то в чем-то обвинять правомочен только суд".

В свою очередь адвокат Серебренникова Андрей Золотухин сообщил, что защита не имеет претензий к тому, как следствие проводило обыски.

"Пока мы не рассматривали возможность обжалования проведения обысков, в целом никаких претензий к следственным органам не имелось, до следственных действий меня допустили, при обысках я присутствовал", — сказал РИА Новости защитник.

При этом он не стал раскрывать подробности следственных действий и уточнять, какие именно предметы изъяло следствие. "С нас взяли подписку о неразглашении тайны следствия, поэтому детали я сообщить не могу", — пояснил он.

Критика Серебренникова ни при чем



Во вторник некоторые СМИ сообщили о возможной причастности независимого фонда развития культуры "Искусство без границ" к обыскам в "Гоголь-центре". Так, в частности, журналисты вспомнили, что на организованной фондом в 2015 году выставке "На дне" были продемонстрированы фотографии сцен из современных спектаклей, содержание которых вызвало нарекания некоторых представителей общественности. Изображения сопровождались указанием того, сколько бюджетных средств было потрачено на тот или иной спектакль.

Представитель фонда Андрей Грознецкий в свою очередь заявил РИА Новости, что состоявшаяся выставка, критиковавшая морально-этическую сторону некоторых театральных постановок, среди которых были и спектакли Серебренникова, никак не могла спровоцировать недавний интерес правоохранительных органов к деятельности "Гоголь-центра".

"Уверен, что это (мероприятие) никак не могло спровоцировать (интерес правоохранителей — ред.), — сказал Грознецкий РИА Новости в среду.

Он пояснил, что мероприятие, организованное фондом, не касалось проверки финансовой деятельности театров.

"Никто же там не призывал: "верните"… это так, скорее разговоры были о том, что раз вы берете заказ, выполняйте его так, чтобы был доволен заказчик, вот и все", — сказал Грознецкий.

Он добавил, что среди экспонатов выставки были лишь "один или два спектакля" Серебренникова, причем того периода, который не связан с нынешней проверкой. По его словам, один из спектаклей был примерно 2007 года.

Собеседник агентства также опроверг сообщения СМИ о том, что фонд "Искусство без границ" причастен к проверке в отношении Серебренникова, назвав такие сообщения "высосанными из пальца".

Жизнь продолжается



Несмотря на злоключения своего художественного руководителя, "Гоголь-центр" работает в штатном режиме.

"Театр работает в штатном режиме, проходят репетиции, все спектакли состоятся", — сообщила РИА Новости пиар-директор театра Ника Груздева в среду.

Сам же Серебренников в среду вечером пришел на репетицию в "Геликон-оперу", где готовится мировая премьера оперы "Чаадский" в его режиссуре, премьера намечена на 1 июня.

"Кирилл Серебренников пришел в театр", — сообщили РИА Новости в "Геликон-опере".