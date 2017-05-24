Спасатели отстояли от огня до 5,5 тысяч домов в Красноярском крае

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения отстояли от пожаров почти 5,5 тысячи частных жилых домов в населенных пунктах Красноярского края и Иркутской области, где из-за высокой температуры воздуха и сильного ветра осложнилась ситуация с пожарами, сообщил начальник управления Сибирского регионального центра МЧС Владимир Марченко.

"Не допущено дальнейшее распространение огня более чем на 4 тысячи жилых домов в Красноярском крае и свыше 1,5 тысячи домов в Иркутской области", — сказал он в ходе селекторного совещания в МЧС.

Для жителей, чьи дома все же не удалось отстоять от огня, подготовлены пункты временного размещения, им оказывается всесторонняя помощь.

"Проводится наращивание сил и средств по тушению пожаров. Для стабилизации обстановки задействовано три пожарных поезда и два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами", — сказал представитель СРЦ. Всего в борьбе с пожарами задействованы более 400 человек и 130 единиц техники.