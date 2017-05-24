Пожарные локализовали возгорания в Канске и Лесосибирске

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пожарные локализовали возгорания в городах Канске и Лесосибирске Красноярского края, где сгорели десятки домов, сообщил начальник управления Сибирского регионального центра МЧС Владимир Марченко.

"Обстановка стабилизирована. Пожары в Канске и Лесосибирске локализованы", — сказал он в ходе селекторного совещания.

Общая площадь трех техногенных пожаров в Канске составила 7800 квадратных метров. От пожаров пострадали 73 дома, в которых проживали 207 человек, включая 23 детей.