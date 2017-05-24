Задержан подозреваемый в хищении вещей у посетителя Музеев Кремля

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Федеральная служба охраны (ФСО) РФ вместе с полицией задержали подозреваемого в хищении вещей у посетителя Музеев Кремля, рассказали РИА Новости в центре по связям с общественностью ФСО.

По сообщениям СМИ, сотрудник компании "Транснефть" заявил, что у него пропала сумка во время мероприятия в Мироваренной палате Московского Кремля, подозреваемый был задержан.

"Администрация Музеев Кремля обратилась к руководству ФСО России с просьбой об оказании помощи в поиске похитителя личных вещей гражданина. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСО России преступник был установлен и совместно с полицией задержан", — отметили в ФСО.