Волгоградец убил соперника, переоделся в его форму и избил возлюбленную

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Жителя Волгограда подозревают в том, что он на почве ревности убил соперника – солдата-контрактника, а затем подставил его перед возлюбленной: переодевшись в его форму и противогаз, он избил девушку, чтобы та его бросила, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Двадцатидвухлетний военный пропал 18 мая: в этот день его давний соперник с двумя друзьями подкараулил его на улице в Дзержинском районе Волгограда, избил, после чего сообщники нанесли молодому человеку смертельный удар кирпичом по голове, сообщили в СК. Тело убитого злоумышленники закопали недалеко от трассы, полагает следствие.

Как сообщила Куницкая, предполагаемый убийца хотел не просто устранить конкурента, а испортить его репутацию в глазах общей возлюбленной. Перед тем, как закопать тело, подозреваемый, как считает следствие, снял с убитого военную форму и забрал его телефон. Именно с этого телефона он отправил смс девушке, расположения которой добавился и назначил встречу.

"На свидание злоумышленник пришел в форменном обмундировании потерпевшего, а чтобы не было видно лица, надел противогаз. Ничего не объясняя, он накинулся на молодую особу с кулаками, полагая, что в нем она опознает убитого", — сообщили в СК.

Сразу после побоев девушка позвонила предполагаемому убийце контрактника и стала жаловаться на своего уже бывшего возлюбленного. Тогда подозреваемый переоделся в гражданскую одежду и пришел утешить возлюбленную, сообщают в СК.

В настоящее время 27-летний подозреваемый и его сообщники – молодые люди 19 и 16 лет — задержаны. Они уже допрошены в качестве подозреваемых в рамках расследования дела по статье "убийство". Решается вопрос об избрании в отношении всех троих меры пресечения в виде заключения под стражу.