В Канске для пострадавших от пожара открыли два эвакуационных пункта

КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. Два эвакуационных пункта открыты для жителей, пострадавших в результате крупного пожара в городе Канск Красноярского края, сообщил представитель краевого МЧС в ходе заседания комиссии по ЧС.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском, где в настоящее время находится несколько очагов возгорания.

"Развернуты два эвакуационных пункта в гостинице и здании колледжа", — сказал представитель регионального МЧС.

Также сообщалось, что более 100 человек и 58 единиц техники тушат крупные пожары в городах Канск и Лесосибирск, где горят дома, тушение осложняется сильным ветром. По данным краевых властей, пожары уничтожили 40 домов в Лесосибирске и 36 домов в Канске.