МЧС усилит группу спасателей в Ставропольском крае

Сотрудники ГУ МЧС России во время подтопления в Ставропольском крае. Архивное фото

Сотрудники ГУ МЧС России во время подтопления в Ставропольском крае. Архивное фото

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. МЧС России усиливает группировку спасателей в Ставропольском крае для нормализации ситуации с паводком, заявил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

"Мы усиливаем у вас в крае группировку сил и средств со всех регионов Кавказа и юга России", — сказал министр, обращаясь к губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову.

В настоящее время в результате неблагоприятных метеоусловий и подъема уровня воды в реках в четырех населенных пунктах подтоплены 8 жилых домов с населением 18 человек, 357 придомовых территорий и участок федеральной трассы "Кавказ" протяженностью 1 км. По трассе организовано реверсивное движение машин.