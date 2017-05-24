Под Тулой педиатра, не распознавшую пневмонию, осудили на два года тюрьмы

БРЯНСК, 24 мая — РИА Новости. Суд в Тульской области приговорил к двум годам ограничения свободы и отстранению от медицинской деятельности фельдшера педиатрического отделения, 10-летний пациент которой умер от пневмонии, следует из сообщения СУ СК по региону.

"Судом К. Федотовой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года", — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что 16 января 2017 года педиатр посетила 10-летнего пациента на дому, осмотрела ребенка, формально выслушала жалобы матери и не назначила необходимые для установки диагноза анализы и рентгенологическое исследование.

Следствие полагает, что фельдшер недооценила тяжесть состояния, поставила мальчику неправильный диагноз и не предприняла меры к его госпитализации, обязав явиться на прием в педиатрическое отделение 20 января 2017 года. К этому времени состояние мальчика ухудшилось, врач навестила его на дому, но снова не определила пневмонии и не попыталась его госпитализировать, назначила явку в поликлинику на 24 января 2017 года. Однако мальчик умер дома в результате пневмонии и развившихся у него осложнений, сообщает СК.