Под Тулой два первоклассника пострадали при обрушении штукатурки в школе

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. Двое первоклассников получили травмы при обрушении части потолочного покрытия в школе Новомосковска Тульской области, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел 24 мая в Центре образования №24 города Новомосковска в кабинете начальных классов. "На момент обрушения в помещении проводился урок у первоклассников… По предварительным данным, фрагменты штукатурки упали на двух учеников школы, 2008 и 2009 годов рождения", — говорится в сообщении.

По данным следствия, осмотревшие детей медики констатировали, что школьники не получили серьезных травм.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, опрашиваются работники школы, а также ученики, находившиеся в момент происшествия в классе, сообщает СК. "В ходе проверки будет истребована документация о пригодности помещений школы для проведения учебных занятий и иные сведения, необходимые для установления причин произошедшего и ответственных за случившееся лиц", — отмечает следствие.