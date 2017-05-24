Жительница сибирского Канска стала жертвой природного пожара

КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. Жительница города Канска Красноярского края погибла в крупном пожаре, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее МЧС объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском, где в настоящее время находится несколько очагов возгорания. Более 100 человек и 58 единиц техники тушат крупные пожары в городах Канск и Лесосибирск, где горят дома, а тушение осложняется сильным ветром.

"По предварительным данным, есть погибшая в Канске", — сказал собеседник агентства.

По данным краевых властей, пожары уничтожили 40 домов в Лесосибирске и 36 домов в Канске.