Врачи не подтвердили отравление крысиным ядом в детском саду в Барнауле

БАРНАУЛ, 24 мая — РИА Новости. Состояние двух трехлетних детей, госпитализированных с подозрением на отравление крысиным ядом, не вызывает опасений, после лабораторных исследований диагноз "отравление" не подтвердился, сообщил журналистам главный врач Городской детской больницы №2 Иван Леер.

По уточненной информации, сотрудниками детского сада №161 (поселок Новосиликатный) Барнаула была некачественно проведена уборка помещения после дератизации.

"Два воспитанника детсада сегодня обнаружили остатки специального средства для борьбы с грызунами. Частицы порошка оказались в руках малышей. Младший воспитатель оперативно отреагировала на ситуацию. Детям была оказана первичная медицинская помощь и вызвана бригада скорой", — сказал Леер.

По его словам, состояние детей не вызывает опасений, диагноз "отравление" не подтвердился. Тем не менее, под наблюдением врачей они пробудут до утра 25 мая.

В настоящее время в дошкольном учреждении проводится следственная проверка.

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин взял ситуацию под личный контроль. По поручению сити-менеджера во всех дошкольных образовательных учреждениях будут проведены проверки и необходимые профилактические мероприятия.