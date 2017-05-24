В Калининградской области найдены тела двух рыбаков

КАЛИНИНГРАД, 24 мая — РИА Новости. Найдены тела двух рыбаков, пропавших в начале мая в Куршском заливе Калининградской области; судьба третьего мужчины пока неизвестна, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Наталья Гацко.

Первого мая в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об исчезновении трех рыбаков, вышедших накануне вечером в Куршский залив на моторной лодке. В этот же день началась поисковая операция, был задействован вертолет МЧС, с наступлением темноты поиски прекращались. По заявке полиции, поиски рыбаков продолжались ежедневно на воде и на суше.

"Тело 25-летнего мужчины обнаружил его отец – на лодке он обследовал акваторию залива и нашел тело сына в камышах у берега. Следователи выезжали на место, осматривали место происшествия и тело погибшего. В ходе осмотра признаков криминальной смерти не обнаружено, было назначено судебно-медицинское исследование, предварительная причина гибели рыбака – утопление в воде", — сказала представитель ведомства.

Она рассказала, что 20 мая в Куршском заливе в Озерском районе Калининградской области было обнаружено тело одного из рыбаков, пропавших 1 мая. На теле 27-летнего мужчины признаков насильственной смерти также обнаружено не было. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавила Гацко.