Защита осужденного участника акции 26 марта обжаловала приговор

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Защита плотника Александра Шпакова, который получил полтора года колонии по делу о нападениях на силовиков во время несанкционированной акции в Москве 26 марта, обжаловала приговор, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.

Во время судебного заседания Шпаков полностью признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Полицейский также извинился перед пострадавшим полицейским, который в ответ попросил суд не отправлять мужчину в колонию.

Прокурор требовал для Шпакова два года лишения свободы. При этом статья, по которой судили мужчину, предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Александр Шпаков был одним из задержанных после несогласованной акции 26 марта, в отношении которых возбудили уголовное дело.

Ранее Юрий Кулий получил восемь месяцев колонии-поселения, второй подозреваемый предстанет перед судом 29 мая. Всего по делу, по последним данным, проходят пять человек.