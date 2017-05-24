В Дагестане проверяют данные об аварийном состоянии одной из местных школ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Следователи в Дагестане начали проверку после выхода в эфир одного из телеканалов сюжета об аварийном состоянии одной из местных школ, сообщается на сайте СК РФ.

"Двадцать четвертого мая 2017 года в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что ученики Охлинской общеобразовательной школы Левашинского района Республики Дагестан обучаются в школе, находящейся в аварийном состоянии. По данному сообщению СМИ следственным управлением СК РФ по республике Дагестан организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Согласно сюжету, в школе от старости осыпается потолок и трещат стены, полы прогнили, в классах холодно, дети часто болеют. Зданию учебного заведения 90 лет, стены покосились, его давно пора снести. Заниматься школьникам приходится в три смены. Кроме этого, в прошлом году в данной школе едва не случилась трагедия: в кабинете информатики во время урока обвалилась стена, ученики тогда не пострадали.

Следователи планируют опросить учителей и учащихся школы, их родителей и соответствующих должностных лиц. Кроме этого, будет стребована и проанализирована необходимая документация, относящаяся к данной ситуации.