Более 100 человек тушат пожары в двух красноярских городах

КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. Более 100 человек и 58 единиц техники тушат крупные пожары в городах Канск и Лесосибирск Красноярского края, где горят дома, а тушение осложняется сильным ветром, сообщает Сибирский региональный Центр (СРЦ) МЧС России.

Ранее МЧС объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванном ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском, где в настоящее время находится несколько очагов возгорания.

"Более 100 человек и 58 единиц техники уже задействованы на ликвидации крупных пожаров в городах Канск и Лесосибирск. Из ближайших районов к местам пожаров продолжают прибывать дополнительные силы и техника, в том числе тяжелые коммунальные машины и автомобили, приспособленные для пожаротушения. Работают два пожарных поезда", — сообщает СРЦ.

По данным СРЦ, пожары продолжают развиваться в Канске, что в 220 километрах от Красноярска.

"На одной из городских улиц, где произошло загорание 9 домов, распространение огня удалось остановить, пожарные ведут проливку территории до полной ликвидации. На другой улице зафиксировано загорание еще 14 строений различного назначения. Порывы ветра осложняют работу пожарных подразделений", — говорится в сообщении.

Не менее сложная обстановка на севере региона в Лесосибирске, что в 300 километрах от Красноярска.

"Согласно оперативной информации, в огне порядка 10 строений в жилом секторе и два сложных пожара на предприятиях деревообработки. Прибытие дополнительных противопожарных сил в город возможно только через паромную переправу. Все усилия сосредоточены на защите ближайшего жилья. Люди покинули опасную зону. Информации о пострадавших не поступало", — сказано в сообщении СРЦ.

При малейшем улучшении погодных условий 3 вертолета Ми-8 МЧС России будут задействованы на ликвидации пожаров с воздуха. В готовности к работе находится и самолет-амфибия Бе 200.

В СРЦ отмечают, что говорить о причинах пожаров на предприятиях пока не представляется возможным. Информация передана в правоохранительные органы. В жилом секторе пожары случились, по предварительным данным, от сжигания мусора и травы на подворьях. При полной ликвидации пожаров причины и виновные будут установлены специалистами пожарного надзора и следственных структур.